"مودة" مشروع يخرج إلى النور لتوعية الشباب المقبل على الزواج

بعد زيادة نسبة الطلاق، خرج مشروع "مودة" إلى النور، لتوعية الشباب المقبل على خطوة الزواج، يقول الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن المشروع يهدف لتوعية الشباب بالزواج، في المحافظات صاحبة المعدلات الأعلى في الطلاق، مثل "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد".

ووفقاً للبيانات التي أعدتها الوزارة، ومن المقرر تنفيذها في باقي المحافظات، عقب التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة بالمرحلة الأولى، وأشار "عثمان"، إلى إعداد برنامج إذاعى بعنوان "بالمودة نكمل حياتنا"، يُذاع على كل المحطات المحلية، إلى جانب إعداد تنويهات توعوية قصيرة باسم المشروع، وتنفيذ عمل مسرحي بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية في مسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، بالمجان للجمهور، إضافة لإطلاق حملات إعلامية موسعة لزيادة الوعي بمفاهيم المشروع، عبر إعداد منصات تواصل اجتماعي، كتأسيس قناة على "يوتيوب"، وحساب على "تويتر"، و"فيس بوك"و"إنستجرام"، مع تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة.

يشارك في برنامج "مودة" هيئات ووزارات عدة، هي دار الإفتاء، الأزهر الشريف، الكنيسة، وزارات الأوقاف، العدل، التعليم العالي، والشباب والرياضة، والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى مركز دعم واتخاذ القرار، والمجلس القومي للمرأة، ومعهد المشورة الأسرية.

ولفت مساعد وزير التضامن إلى أن البرنامج يستهدف 800 ألف مستفيد سنوياً، يشمل الشباب في سن الزواج بالفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، مقسمين إلى طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعددهم "480" ألفاً، يتم تخريجهم سنوياً في 69 جامعة وأكاديمية حكومية وأهلية ودولية، وكذلك المجندين، مشيراً إلى رصد ارتفاع معدلات الطلاق لـ20% بين الأزواج في الفئة العمرية من 30 إلى 35 عاماً، وأنه تم رصد نحو 198 ألف حالة طلاق سنوياً، وأضاف: "نفذنا الحملة في جامعات الإسكندرية والقاهرة وحلوان وبورسعيد وعين شمس، كمرحلة أولى، وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي.

يهدف المشروع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، عبر تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، ودعم الإرشاد الأسري وفض المنازعات لخفض معدلات الطلاق، وفقاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد مشروع للحد من الارتفاع المطرد في حالات الطلاق.

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واستطرد "عثمان": "أعداد حالات الطلاق ارتفعت في مصر بمتوسط 542 حالة يومياً، و(مودة) يعمل على الحد من نسب الطلاق عبر تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية، للقيام بدورها ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة، وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء"، مشيراً إلى أن الشباب المستهدف فى الفئة العمرية من 18- 25 عاماً، وطلبة الجامعات والمعاهد والمجندون بوزارتي الدفاع والداخلية، والمتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي للبرنامج، كثافة الإقبال على حضور الدورات التدريبية من قبل الطلاب، قائلا إن الدورة التدريبية تتضمن جانباً اجتماعياً يتناول مفهوم الزواج وأهدافه، ومعايير اختيار شريك الزواج، وجانباً دينياً وصحياً، إلى جانب كيفية التصرف مع المشكلات الزوجية، والتوعية بأضرار المخدرات.

ووصف المنسق العام للمشروع المرحلة الحالية بأنها "تجريبية"، وأنهم في انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تعميم المشروع بكل الجامعات، واشتراط اجتياز الدورة التدريبية لـ"مودة" كمتمم للحصول على الشهادة الجامعية مثلما يحدث في التربية العسكرية لطلاب الجامعات.

من جانبها، تصف الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الطلاب، برنامج "مودة" بأنه مشروع قومي، لتعلقه بالأسرة أساس المجتمع المصري، مؤكدة أن الطلاق من أخطر الأمراض التي تنخر في جسد الدولة، وبالتالي كان حتمياً إطلاق هذا المشروع للحد من نسب الطلاق، وتوعية الشباب المقبل على الزواج.

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