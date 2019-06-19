تعرف على أسباب انتفاخ البطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يعد الانتفاخ من المتاعب الصحية الشائعة والمزعجة، التي تسبب حرجا بالغا للمرء. فما أسبابه؟
للإجابة عن هذا السؤال قالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا كاوفمان إن الانتفاخ له أسباب عدة، أبرزها بعض الأغذية مثل الفواكه الطازجة والفواكه الجافة والبقوليات والثوم والأطعمة الحريفة والدسمة.
وأضافت كاوفمان أن الانتفاخ قد يرجع إلى اضطراب فلورا الأمعاء بسبب الإفراط في تناول السكر أو التدخين الشره؛ حيث يقل عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.
وقد تكون قلة الحركة هي سبب الشعور بالانتفاخ؛ حيث إنها تتسبب في خمول الأمعاء.
ويعد التوتر النفسي من الأسباب المحتملة للانتفاخ؛ حيث إنه يؤدي إلى إفراز هرمون "الكورتيزول" المعروف باسم هرمون التوتر، والذي يتسبب في إبطاء عملية الهضم.
ومن ناحية أخرى، قد يرجع سبب الانتفاخ إلى الملابس الضيقة؛ حيث يؤثر الضغط الخارجي بالسلب على توزيع الهواء في الأمعاء.
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