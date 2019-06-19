ساندرا بولوك تُشعّ شبابًا في حفل MTV.. هل يستحق التصميم سعره الباهظ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت النّجمة العالمية الموهوبة، ساندرا بولوك، تحصدُ أصداء نجاح فيلمها "Bird Box"، الذي عُرضَ على شبكة نتفليكس العام الماضي، وهذه المرّة تستلم جائزةً بسببه.

ففي ليلة الاثنين الماضية، بثّت محطة MTV حفل توزيع جوائز "MTV Movie and TV Awards"، الذي أقيم يوم السّبت الماضي، على خشبة مسرح "Barker Hangar"، الواقع في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

وكانت بولوك إحدى الفائزات في الحدث، حيث حصدت جائزة "الأداء الأكثر رُعبًا" عن فيلمها "Bird Box"، كما استغلّت جزعها على أطفالها في الفيلم وقلبته إلى حقيقة، من خِلال خِطاب الشّكر الذي ألقته على مسامع الحاضرين.

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فعند استلامها الجائزة، قالت ساندرا: "أريدكم أن تُشاهدوا كيف تبدو العائلة، ففي بعض الأحيان تُولدون في عائلة، وفي أحيانٍ أخرى ستحتاجون للبحث عنها، لكنها هي من تجدكم. وبغض النّظر عن الكيفية التي اجتمعتم بها، العائلة هي من تُحارب من أجله، والعائلة هي من تحمي".

واستكملت بولوك خطابها قائلة: "أنتم عالمي. أحبكم كثيرًا وسأتنّقل بين الجبال لكي أتأكد بأنكم بأمان".

أمّا عن إطلالتها، فساندرا معروفة بإتقانها في اختيار إطلالات حفلات الجوائز، فهي سيّدة أزياء السّجاد الأحمر، وما ارتدته في حفل جوائز MTV هو خيرُ شاهدٍ على ذلك، حيث تألّقت بتوب مُرصّع بالترتر سعره 2,350 دولارًا، امتزجت ألوانه بين الخمري والأزرق، جاء بستايل الأوف شولدر، وكسرت روتينه بقطعة قماشية جانبية انسدلت ليصل طولها إلى الكعب.

ولكي تبتعد عن البهرجة الزّائدة، اختارت ساندرا بنطلونًا أسود كلاسيكيًا خاليًا من التفاصيل، وانتعلت في قدميها بوطًا أسود برباطٍ ناعم، في حين اعتمدت مكياجًا صيفيًّا مُلوّنًا بأحمر شفاهٍ وردي ومكياج عيون أخضر، واختارت تسريحة الشعر المُنسدل المُبعثر دون تكلّف.