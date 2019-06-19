بالصور| بعد فوزها بجائزة أفضل مغنية أوبرا.. معلومات عن فرح الديباني

بعد منافستها على اللقب مع أكثر من 800 شخص، فازت المصرية فرح الديباني، بجائزة أفضل موهبة غناء أوبرالي في باريس، لتصبح بذلك أول فتاة عربية تحصل على تلك الجائزة القيمة.

موهبة "الديباني" الكبيرة فرضت نفسها على الجميع، وجعلتها تنتزع اللقب وبجدارة، بعدما نافست عليه منافسة شرسة، وتستعرض "الوطن" فيما يأتي معلومات عنها:

من هي فرح الدياباني؟

- ترعرعت فرح الديباني في عائلة موسيقية.

- اكتشفها مدرس الموسيقي بالمدرسة الألمانية بالقاهرة ونصحها بدراسة الغناء الأوبرالي.

- تعلمت العزف على آلة البيانو حينما كان عمرها 7 سنوات، حيث كان جدها عازف بيانو.

- دربتها الفنانة نيفين علوبة في الأوبرا المصرية من خلال مشروعها " فابريكا ".

- في سن 14، أهلتها "علوبة" للسفر إلى ألمانيا لدراسة فن الأوبرا، واحتراف الغناء الأوبرالي.

- في عالم الأوبر يصنف صوتها بنوع الـ"ميتزو سوبرانو" وهو من الأصوات النادرة.

- حصلت على بكالوريوس الفنون من كلية "هانس آيسلر"، وبكالوريوس هندسة العمارة من جامعة "برلين" التقنية، وأيضًا الماجيستير من جامعة "برلين" للفنون.

- أُختيرت كأفضل موهبة شابة أوبرالية من قبل مجلة عالم الأوبرا الألمانية.

- التحقت عام 2016 بأوبرا باريس.

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- أول فتاة عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس.

- قدمت دور " كارمن " في الأوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

- فازت فرح الديباني بالجائزة السنوية لجمعية إشعاع أوبرا باريس الوطنية "أروب"، لأفضل المواهب الشابة.

- حصلت على جائزة مؤسسة "فاجنر"، وغنت على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين.

- رغم سفرها خارج البلاد، تشارك في حفلات بدار الأوبرا المصرية.

- شاركت فرح في أبريل 2018 مع فرقة أكاديمية أوبرا باريس لإحياء أمسيات غنائية بالقاهرة والإسكندرية، لكبار ملحني الأوبرا العالميين، مثل فيردي وبيزيت وموزارت.

- تستعد لتقديم دور "دليلة "، في الأوبرا الشهيرة " شمشون ودليلة".

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