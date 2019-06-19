بالفراخ والحواوشي.. أغرب طرق عمل الطعمية

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم، 18 يونيو، بيوم الطعمية العالمي، حيث تغيرت أيقوناته لأقراص الطعمية، وذلك تقديرًا لتُراث تلك الأكلة الشعبية، التي ارتبطت بتراثنا المصري القديم، عرفها وأعدها الأقباط لتناولها بأيام الصيام، حتى أصبحت أكلة تقليدية بين مسلمي ومسيحيي البلد.

وعلى الرغم من أن أقراص الطعمية التقليدية المصنوعة من الفول والحمص والخُضرة، هي الأكثر انتشارًا إلا أن هُناك العديد من الطُرق المختلقة التي يمكن إعدادها بها.

طعمية بالفراخ:

صدور دجاج مخلية "مُقطعة"

عجينة طعمية

كزبرة

فلفل حار

فلفل ملون

كمون

ملح

بيضة مخفوقة

الخطوات:

تبلي الدجاج بالملح والكمون.

شوحي الدجاج مع الفلفل، والكزبرة.

قومي بحشو عجين الطعمية بالخليط، واغمريها بالبيض المخفوق، ثم اقليها بالزيت.

طعمية بالجبن الشيدر:

عجينة طعمية

جبن شيدر

جبن إسطنبولي

فلفل رومي

بيضة مخفوقة

الخطوات:

اخلطي الجبن سويًا في البداية، مع الفلفل.

قومي بحشو العجين بخليط الجبن، واغمريها بالبيض المخفوق، ثم اقليها بالزيت.

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طعمية بالموتزاريلا:

عجينة طعمية

جبن موتزاريلا

فلفل رومي

شبت

بيضة مخفوقة

الخطوات:

قومي بحشو عجين الطعمية بالجبن، والشبت والفلفل.

اغمريها بالبيض المخفوق، ثم اقليها بالزيت.

حواوشي الطعمية:

عجينة طعمية

جبن رومي مبشورة

فلفل رومي مفروم

جبنة موتزاريلا

طماطم مكعبات

ملح

فلفل أسود

كمون

شطة

مخفوقة

الخطوات:

قومي نخلط جميع المكونات السابقة، سويًا.

احضري الخُبز، وقومي بحشوه بالخليط السابق، وادخليه الفُرن حتى ينضج.

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