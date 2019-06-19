الامارات | الكلاميديا.. مرض صامت قد يؤدي إلى العقم

شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاميديا.. مرض صامت قد يؤدي إلى العقم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما يترك داء المتدثرات (الكلاميديا) دون علاج قد يؤدي إلى العقم خصوصاً لدى النساء، إلا أن أغلب الأفراد المصابين لا يعلمون أنهم مصابون به.

ويقول كريستيان ألبرينج، وهو طبيب نساء وتوليد بارز في ألمانيا: إن «70% من النساء و50% من الرجال مصابون بعدوى الكلاميديا، ولا توجد أعراض».

وفي النساء، يمكن أن يؤدي الكلاميديا وهو مرض شائع ينقل عبر الاتصال الحميم، إلى إفرازات غير معتادة وكذلك حكة وألم خلال العلاقة والتبول، لكن هذه الأعراض غالباً ما تكون متوسطة ويمكن أن تختلط بسهولة مع حالات مرضية أخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تقدر أن مليون شخص يصابون بأمراض تنقل عن طريق الجنس مثل الكلاميديا يومياً.

والكلاميديا خطر خصوصاً على النساء اللائي يمكن أن يصبن بالعقم إذا ما تركت عدوى دون علاج، ويرجع هذا لأن داء المتدثرات يتسبّب في انسداد قناة فالوب، بحسب ألبرينج. ويحدث هذا في 10 إلى 40% من النساء اللائي لم يعالجن العدوى.

Advertisements

وفي الرجال يمكن أن تؤدي الكلاميديا إلى التهاب الخصيتين والبروستاتا، بحسب ليمان، ونادراً ما تؤدي إلى العقم.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن تزيد الكلاميديا في الرجال والنساء فرصة الإصابة بعدوى فيروس (اتش آي في). ويمكن أن تتسبب أيضاً أنواعاً معينة من العدوى في تورم مؤلم للغاية للغدد الليمفاوية، بحسب ليمان. ويمكن أن يرصد مسح عنق الرحم عدوى مبكرة، وسيتطلب الأمر المداومة على تناول المضادات الحيوية من أسبوع إلى ثلاثة لعلاجه. وأضاف ألبرينج: «غير أنه إذا ما التصقت قناة فالوب نتيجة لعدوى لم يتم علاجها فإنه سيكون قد فات الأوان على الشفاء».

ونظراً لأن الكلاميديا لا تنقل من خلال الاتصال الجنسي فقط، فليس هناك وقاية بنسبة 100% من الإصابة بالعدوى، بحسب الخبراء.

70 %

من النساء و50% من الرجال مصابون بعدوى الكلاميديا.