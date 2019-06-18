طعمية حواوشي وبالموتزاريلا.. "افتكاسات" المصريين الجديدة في تحضير الفلافل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

احتفى محرك البحث العالمي "جوجل"، باليوم العالمي للطعمية اليوم الثلاثاء، بتغيير أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص طعمية وساندويتشات طعمية.

وفي اليوم العالمي للأكلة الأكثر شعبية في مصر، يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية الطرق الجديدة في تحضير الطعمية المصرية.

1- الطعمية بالموتزريلا

وتتكون من فول، بيض، توابل، شبت أو كزبرة، موتزريلا، يتم خلط المكونات عدا الموتزاريلاالتي توضع كحشو للطعمية أثناء تشكيلها صوابع أو دوائر مسطحة، ثم تقدم بعد التحمير مقسومة نصفين لإظهار الجبنة من الداخل.

2- طعمية بالبسطرمة

المكونات ذاتها وطريقة التحضير ولكنها تحشى من الداخل بالبسطرمة، وتقدم أيضا مقسومة نصفين لإظهار الحشو.

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3- حواوشي الطعمية

رغيف حواوشي محشو بالطعمية والموتزريلا مع قطع الطماطم.

4- الطعمية بالبيض

يتم تجهيز عجينة الطعمية بمكوناتها المعروفة، وسلق البيض وبعد تقشيرها يتم تغليفه بخليط الطعمية تماما وغمسه بحبات السمسم، ثم تحميرها في الزيت، وتقدم مقسومة إلى نصفين، ويمكن شق البيض إلى نصفين بعد السلق وتغليف كل نصف بمفرده بخليط الطعمية ثم التحمير والتقديم.

5- طاسة الطعمية

وهي عبارة عن طاسة يوضع بها أصابع البطاطس المحمرة، طعمية، قطع طماطم، مع إضافة الجبنة الموزريلا من الأعلى، ثم توضع بالفرن لإذابة الجبنة وتقدم للأكل.