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ياسمين صبري تستعرض لياقتها في "الجيم".. "بطل مصر"

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شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيا بصورة جديدة، داخل إحدى الصالات ، وذلك عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت "صبري" وهي تؤدي بعض التمرينات الشاقة، مستعرضة رشاقتها، الأمر الذي تفاعل معه المتابعين بشكل كبير، حيث حصدت الصورة ما نحو 28 ألف تسجيل إعجاب. 

فعلق أحدهما: "بطل مصر"، وأضاف الأخير:"الله يكون في عون دماغك". 

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يذكر أن ياسمين شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "حكايتي" الذي يعد أول بطولة مُطلقة لها. 

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