كيت ميدلتون في لقاءٍ نادرٍ مع ملكتي إسبانيا وهولندا.. فستان ليتيزيا بـ300 دولار فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قادت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، مجموعة من أفراد العائلة المالكة الأوروبية، في خدمة "Order of the Garter" السّنويّة. وانضمّت كيت، إلى ملكة إسبانيا "ليتيزيا"، وملكة هولندا "ماكسيما"، ودوقة كورنوول، وكونتيسة ويسيكس، في حفل في قلعة وندسور.

وخطفت النساء الملكيات الأنظار، من خلال ارتداء مجموعة من الملابس الأنيقة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت كيت، البالغة من العمر 37 عامًا، معطفًا أبيضًا من ملابس "كاترين ووكر"، وقبعة سوداء وحذاءً أسود عالٍ.

وظهرت الملكة ليتيزيا، بفستان بقيمة 250 جنيهًا استرلينيًا (300 دولار) من العلامة الإسبانية تشيروبينا، فيما ارتدت ماكسيما، فستانًا باللّون الورديّ.

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وتعتبر هذه هي المرّة الثانية، التي يتمّ فيها مشاهدة دوقة كامبريدج علنًا، مع الملكة ليتزيا، عقب زيارة الدولة الإسبانية. كما قضت بعض الوقت مع ماكسيما، خلال زيارة هولندا العام الماضي.

واستقبلت الملكة غليزابيث، ملك إسبانيا، فيليب السادس، وملك هولندا، فيليم ألكساندر، في وندسور، على شرف حصولهما رسميًا، على لقب "فرسان غريبين".

وهذا الاحتفال جزءٌ من تقليد عمره 700 عام، حيث يكرّم أولئك الذين أظهروا خدمة عامّة عظيمة.

وتمّ منح اللّقب، للملك فيليب من قبل الملكة خلال زيارته الرّسميّة في يوليو 2017، في حين حصل فيليم ألكساندر على هذا الشّرف، خلال زيارته الرّسميّة في أكتوبر 2018. حفل اليوم يعزّز جوائزهم، في واحدة من أروع الأحداث في التّقويم الملكيّ.