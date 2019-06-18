أوضحت الفنانة يسرا أن اسمها الحقيقي هو "سيفين"، وأن اسم "يسرا"، هو الإسم الفني، وكل عائلتها ووالدتها وأصدقائها المقربين، وخصوصا أصدقاء المدرسة يفضلون اسمها الحقيقي ومنادتها به.
وأضافت يسرا، خلال حدثيها مع الإعلامية رندة أبو العزم، ببرنامج "كلام في الفن"، المذاع على شاشة "العربية"، أن جدتها -والدة والدتها- وشقيقتها هما من أطلقا عليها الاسمين.
ووصفت يوم ميلادها بـ"يوم غريب"، موضحة أن والدتها تشاهد فيلم "لحن الوفاء"، في السينما، وداهمتها آلام الولادة، متابعة "على الفور ركبت تاكسي وذهبت للمنزل، واصطحبتها جدتي للمستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا: اسمي الحقيقي "سيفين".. وأمي داهمتها آلام ولادتي في السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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