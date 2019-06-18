يسرا: اسمي الحقيقي "سيفين".. وأمي داهمتها آلام ولادتي في السينما

أوضحت الفنانة يسرا أن اسمها الحقيقي هو "سيفين"، وأن اسم "يسرا"، هو الإسم الفني، وكل عائلتها ووالدتها وأصدقائها المقربين، وخصوصا أصدقاء المدرسة يفضلون اسمها الحقيقي ومنادتها به.

وأضافت يسرا، خلال حدثيها مع الإعلامية رندة أبو العزم، ببرنامج "كلام في الفن"، المذاع على شاشة "العربية"، أن جدتها -والدة والدتها- وشقيقتها هما من أطلقا عليها الاسمين.

ووصفت يوم ميلادها بـ"يوم غريب"، موضحة أن والدتها تشاهد فيلم "لحن الوفاء"، في السينما، وداهمتها آلام الولادة، متابعة "على الفور ركبت تاكسي وذهبت للمنزل، واصطحبتها جدتي للمستشفى".

​