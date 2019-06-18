الامارات | أفراح الكعبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم الكعبي بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة خميس نايع الكعبي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح الهيلي في مدينة العين، الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من شيوخ القبائل وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء.
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