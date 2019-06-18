حافظي على أظافركِ من التقصف بهذه الزيوت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:44 صباحاً - الظهور باطلالة متكاملة، حلم كل صبيّة، وتقصف الأظافر من المشاكل التي قد تعكّر صفوها، فاليد الأنثوية الناعمة جزء أساسي من اللوك المتكامل الذي تبحثين عنه.

وإن كانت أظافركِ تتقصف بسرعة، فعليكِ الاعتناء بها بـ زيوت أساسية تمنحكِ الشكل الصحي للأظافر، وتمنعها أيضًا من التقصف، وهو ما سنعرضه لكِ اليوم.



زيت الزيتون





زيت الزيتون

زيت الزيتون معروف بأنه آمن بشكل كبير على البشرة، اعتمديه على أظافركِ بشكل يومي قبل النوم، أو اعتمديه كروتين يومي ضمن العناية ببشرتِك.



زيت الخروع





زيت الخروع

زيت الخروع أساسي في تطويل الأظافر، لهذا فهو سيحميكِ بشكل كبير من التقصف، يحتوي على الفيتامينات والكالسيوم، وننصحكِ ببرد أظافركِ بطريقة دورية، بالوقت نفسه لمنع تكسّرها.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند

بالإضافة إلى رائحته المنعشة، فهو يعمل على صحة الأظافر وقوّتها، كما أنه يغذي منطقة الجلد حول الأظافر، بخاصة وإن كنتِ تعانين بعض أنواع الالتهابات الفطرية.



زيت الأرغان

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زيت الأرغان

من الزيوت الآمنة أيضًا، ناعم ومرطب على الأظافر، ننصحكِ باعتماده كذلك قبل النوم، بمسحة قطنية على أظافرِك، إذ يحتوي على المواد المغذية للجلد، وله تاريخ طويل في تطويل الأظافر، وكذلك الشعر.



نصائح لـ تطويل الأظافر

تطويل الأظافر

عند اعتماد أيّ نوع من هذه الزيوت، يفضل أن تكون قبل النوم، كروتين يومي.

تجنّبي بَرْد الاظافر المتقصّفة على الشكل اللوزي، لأنه يساعد على تكسرها بشكل أسرع.

يمكنكِ خلط أكثر من نوع زيت من هذه الزيوت مع بعضها، ووضعها بقطعة قطنية، ومسح أظافركِ بها، ولا تنسي المنطقة الجلدية حول الاظافر، لتغذيتها هي الأخرى.

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