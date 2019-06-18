تعاني العديد من الفتيات من مشكلات الشعر، خاصة الجفاف، والتقصف والتجاعيد، التي تؤثر على مظهره، وتضر فروة الرأس والخصلات.

وبدلًا من استخدام المواد الكيماوية، إليكِ وصفات تنعيم الشعر، بمواد طبيعية، حسبما أوردها موقع BOLDSKY

ماسك الموز والخروع لعلاج التقصف وتنعيم خصلات الشعر:

- المكونات:

موز

بيضة

ملعقة زيت خروع

ملعقة زيت سمسم

ملعقة عسل

- طريقة تطبيق الماسك:

قومي بهرس الموزة ثم اخلطيها مع البيض والعسل.

ضيفي الزيوت واستمري في الخلط جيدًا.

قومي بتنظيف وغسل الشعر جيدًا.

ضعي الخليط من الأطراف لفروة الرأس، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا.

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ماسك الزيوت لعلاج تجاعيد الشعر.

المكونات:

زيت زيتون

زيت خروع

زيت جلسرين

الطريقة:

في زجاجة صغيرة، اخلطي زيت الزيتون، مع زيت الخروع، والجلسرين، وقلبيهم جيدًا.

قومي بتطبيق الزيوت على شعرك، وغلفيه بـ "كيس بلاستيك" لمدة 8 ساعات.

قومي بشطف شعرك بالماء الدافئ جيدًا.

طبقي الوصفة مرتين أسبوعيًا.

قناع العسل والبيض:

- يساعد العسل في حماية الرطوبة على شعرك وبالتالي يحافظ على شعرك وفروة رأسك رطب لأطول وقت.

- فقط اخلطي البيض مع كوب من العسل الخام جيدًا.

- دلكي فروة رأسك بالخليط وحتى الأطراف، واتركيه لمدة نصف ساعة.

- اغسلي شعرك بالشامبو العادي.

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