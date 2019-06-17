"أرتميس".. "ناسا" تطلق رحلة نسائية إلى القمر

أعلنت وكالة ناسا للفضاء، إجراءها لرحلة للسيدات إلى القمر في مهمة جديدة، أطلقت عليها اسم "أرتميس"، وهي ما تعني بإلهة الصيد وكذلك القمر والأخت التوأم للإله أبولو.

وقال مدير وكالة ناسا للفضاء، جيم بريدنشتاين، أثناء حديثه في معرض باريس الجوي لعام 2019، إن الوكالة "لن تخشى المخاطرة، وستثبت التكنولوجيا الخاصة بها، وسننقلها إلى المريخ"، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وكالة "الأسوشيتد برس".

وتابع في كلمته: "الآن سنعود إلى القمر.. وهذه المرة عندما نذهب إلى القمر، لدينا نواة من رواد فضاء أصحاب مؤهلات عالية.. منذ خمسين عاما، أطلقنا عليها اسم أبولو.. يحدث ذلك تمامًا عندما يكون لأبولو أخت توأم، اسمها هو أرتميس، وتصادف أنها إلهة القمر، وهذه المرة، عندما نذهب إلى القمر، نحن ذاهبون بشكل مستدام، سنذهب مع هذا النواة المتنوعة للغاية والمؤهلة تأهيلا عاليًا، وتضم نساء، لذلك بموجب برنامج سمي على اسم الأخت التوأم لأبولو، سنرسل الآن نساء إلى القمر للمرة الأولى".

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وكان "أبولو" وهو اسم برنامج تابع لوكالة ناسا، نجح في أول هبوط على سطح القمر قبل 50 عاما، وأرسلت ناسا 12 رجلا إلى سطح القمر، في أكثر من 6 بعثات لأبولو.

وترغب وكالة الفضاء في أن يعكس المراقبون على سطح القمر فيلق رواد الفضاء الأكثر تنوعا، وبالتالي أطلقوا عليه اسم أخت أبولو.

من جانبه قال وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالاستثمار في صناعة الطيران لديها.

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