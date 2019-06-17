بالفيديو| متصلة لـ"السفيرة عزيزة": جوزي طلقني وخايفة أتجوز تاني

قالت إحدى المتصلات ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنها تزوجت في عمر الـ16 عامًا ومكثت مع زوجها حتى أصبح عمرها 29 عامًا، مضيفة أن "زوجها طلقها العام الماضي وتخشى اتخاذ قرار بالزواج مرة أخرى".
ونصحها مقدمو البرنامج بضرورة أن تحيا حياة صحيحة وتدع القلق والخوف من المستقبل جانبا حتى تستطيع تكمله مسيرة حياتها، "لازم تتجوز وتختار صح ومفيش حاجه اسمها تقعد من غير جواز".
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