بالصور| بعد "خناقتها" مع زوجها.. شاهيناز تحتفل بعيد الأب مع ابنها

نشرت الفنانة شاهيناز ضياء، صور تجمعها بنجلها، احتفالا بعيد الأب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "شاهيناز" باللغة الإنجليزية، "من الصعب أن تنمو بدون أب، لكن المهمة تصبح سهلة عندما يكون لديك أم رائعة تلعب كلا الدورين.. عيد الأب سعيد لي"، مرفقة 4 صور مع ابنها الوحيد في فعاليات مختلفة.

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ويأتي ذلك المنشور، عقب أشهر من وقوع مشاجرة مع زوجها، واتهامها له بضربها وإصابتها بجروح، لتحصل بعد ذلك على نجلها، الذي يعيش معها حاليا.

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد المئات من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "إيه قصف الجبهة ده؟ برافو عليكي يا حبيبتي. وربنا يحفظه ليكي".

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