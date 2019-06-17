هذا الصيف .. فساتين باللون الأبيض على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 يونيو 2019 08:45 مساءً - هنالك عدد من الألوان المرتبطة بفصل الصيف، وعمومًا هي الألوان الزاهية والفاتحة وعلى رأسها اللون الأبيض، حيث إنه يوحي بالكثير من الأناقة والعصرية والانتعاش في آنٍ واحد، ولهذا فقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات وقد تألقن مؤخرًا في فساتين باللون الأبيض، في مختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال، ولتتألقي هذا الصيف اختاري فساتين باللون الأبيض على طريقة النجمات، وإليكِ بعض الأمثلة.



نانسي عجرم في فستان صيفي أبيض:



تألقت نانسي عجرم في أحد المشاوير الصباحية في فستان صيفي ناعم باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، تنورته منسدلة ومتفاوتة الأطوال، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ مصنوعًا من القش، وشنطة يد باللون البيج من “كلوي” Chloe ونظارات شمسية بقصة “الطيار”.

نانسي عجرم في فستان صيفي أبيض



أمل العوض في فستان ميدي باللون الأبيض:



أمل العوضي أيضًا من النجمات اللواتي اخترن فساتين باللون الأبيض مؤخرًا، حيث شاهدناها في اطلالة أنيقة اعتمدت فيها فستان ميدي أبيض من دون أكمام، طوله وصل حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً باللون الأبيض ومجوهرات ذهبية، وأقراطًا مرصعة بأحجار باللون الأخضر.

أمل العوض في فستان ميدي باللون الأبيض







سيرين عبد النور في فستان سهرة باللون الأبيض:



سيرين عبد النور خطفت الأنظار في اطلالة مستوحاة من الخمسينيات في فستان سهرة باللون الأبيض، من دون أكمام وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأبيض، وأكملت الاطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة.

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سيرين عبد النور في فستان سهرة باللون الأبيض





سواء كنتِ تبحثين عن اطلالة كاجوال أو اطلالة رسمية هذا الصيف، اختاري فساتين باللون الأبيض على طريقة النجمات العربيات.

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