شكرا لقرائتكم خبر عن مشعوذ يقتل طفلة فلسطينية وهو يخرج "الجن" من جسدها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت طفلة فلسطينية أثناء قيام مشعوذ بإخراج "جني" من جسدها. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية،على "فيس بوك" إن المشعوذ قتل الطفلة إيمان، التي لا تعرف معنى السحر والجن والشعوذة.
وأضاف أن: "أهلها كانوا يبحثون عن أي وسيلة لعلاجها، وتم إحضار المشعوذ للمنزل وبدأ بضربها وتوجيه اللكمات لها بزعم أنها طريقة إخراج الجني".
وأوضاف الناطق الإعلامي أن:"المشعوذ أدعى أنه أخرج 3 من الجن من جسدها، فيما رفض الرابع الخروج، ما دعاه لمزيد من الضرب والصراخ بزعم العلاج، حتى فارقت الطفلة الحياة".
وأشار المتحدث إلى أن الطفلة قضت ساعات طويله وهي تتعرض للاعتداء بالضرب وتقول لمن هم حولها "أنا أموت أبعدوه عني ارحموني".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مشعوذ يقتل طفلة فلسطينية وهو يخرج "الجن" من جسدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.