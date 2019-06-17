الامارات | مشعوذ يقتل طفلة فلسطينية وهو يخرج "الجن" من جسدها

شكرا لقرائتكم خبر عن مشعوذ يقتل طفلة فلسطينية وهو يخرج "الجن" من جسدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت طفلة فلسطينية أثناء قيام مشعوذ بإخراج "جني" من جسدها. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية،على "فيس بوك" إن المشعوذ قتل الطفلة إيمان، التي لا تعرف معنى السحر والجن والشعوذة.

وأضاف أن: "أهلها كانوا يبحثون عن أي وسيلة لعلاجها، وتم إحضار المشعوذ للمنزل وبدأ بضربها وتوجيه اللكمات لها بزعم أنها طريقة إخراج الجني".

وأوضاف الناطق الإعلامي أن:"المشعوذ أدعى أنه أخرج 3 من الجن من جسدها، فيما رفض الرابع الخروج، ما دعاه لمزيد من الضرب والصراخ بزعم العلاج، حتى فارقت الطفلة الحياة".

وأشار المتحدث إلى أن الطفلة قضت ساعات طويله وهي تتعرض للاعتداء بالضرب وتقول لمن هم حولها "أنا أموت أبعدوه عني ارحموني".

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