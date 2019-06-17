"رحلت قبل زفافها".. من هي وصيفة ملكة جمال لبنان التي هزمها السرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

بعد مشوار طويل حافل بالأمل والألم عاشته وصيفة ملكة جمال لبنان 2016، التي قاتلت خلاله ضد مرض السرطان واستطاعت التغلب عليه.

ومع الوقت سرعان ما أصيبت بانتكاسة خطيرة أدخلتها المستشفى مرة أخرى، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم، ونعاها عدد كبير من المشاهير والفنانين.

ويستعرض لكم الخليج 365 خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن ميشيل حجل الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016، وفقًا لموقعها الرسمي michelehajaldietclinic.

- حصلت مشيل حجاج على درجة البكالوريوس في علم التغذية من جامعة الروح القدس في لبنان (USEK) عام 2014.

- أتمت برنامجها التدريبي للتغذية لمدة ستة أشهر في مستشفى سانت جوزيف.

- مسقط رأسها في لبنان، وتبلغ من العمر 25 عامًا.

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- مرتبطة بمارون أبي عتمة، كان داعماً كبيراً لخطيبته في كلّ مراحل مرضها، وكانا يُخططان للزواج الفترة المقبلة.

- حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نوتردام - لويز.

- حصلت على جائزة في المراجعة الداخلية لسلامة الأغذية و ISO22000: 2005.

- أكملت بنجاح دورة سلامة الأغذية من المستوى 3 و HACCP في التصنيع مع الجمعية الملكية للصحة العامة (المملكة المتحدة) في عام 2015.

- هدفها هو تغيير منظور الناس حول الغذاء وخلق مجتمع أكثر صحة.

- تقوم بالعديد من الزيارات للمدارس للتوعية الصحية والتغذية من خلال تنظيم المؤتمرات والعروض التقديمية للطلاب وأولياء الأمور.

- أصيبت بمرض سرطان "الغدد اللمفاوية"، وتلقت علاجها في أحد مراكز العلاج في لبنان.