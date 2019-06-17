رغدة تكشف لـ"الوطن" تطورات حالاتها الصحية: "لسه بعمل تحاليل وأشعة"

شاركت الفنانة السورية رغدة، في مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، المنعقد في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، مساء أمس.

وتناولت مجموعة من الأدوية، خلال الفعالية الطيبة، قبل مشاركتها بكلمتها، التي انتقدت خلالها عدم الإشارة إلى فضل علماء العرب في مجال الطب النفسي، خلال المؤتمر.

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وتحدثت رغدة، عن تطور حالتها الصحية، قائلة لـ"الوطن"، أنها تجري حاليًا مجموعة من الآشعة الطبية والتحاليل عامة، متابعة: "أنا مخرجتش من بيت طول رمضان والعيد، إلا مرات معدودة للدكتور".

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يشار إلى أن الإعلامية بسمة وهبة، أثارت الجدل في رمضان الماضي، حول الحالة الصحية للفنانة رغدة، عبر "إنستجرام"، قائلة: "سلامتك من الآه، والله يا جماعة ما جيت جنبها، ده أنا حتى دلعتها في الحلقة لأنها كانت تعبانة وصعبت عليا"، إلا أن الفنانة السورية أعلنت في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنها أصيبت بحساسية فقط خلال شهر الصيام.

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