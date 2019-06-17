قبل قدومهن استاد السلام.. صفات تميزت بها حسناوات المغرب

مع الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر الجاري، يستعد استاد السلام لاستقبال مواجهات المجموعة الرابعة بالبطولة، التي تضم منتخبات المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.

وكعادة مشجعي، منتخب "أسود الأطلسي"، تحرص نساء المغرب على مساندة فريق بلادهن، أينما كان، الأمر الذي يُبشر بوجود العديد من المغربيات بالبلاد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لانطلاق مُبارايات البطولة الرسمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا صورا لحسناوات منتخب أسود الأطلسي، وهن مرتديات تيشرت المنتخب الوطني ووجوههن مزينة بعلم المغرب، مرفقة بتعليق "نحن قادمات إليكي يا مصر، ستاد السلام حيتزلزل بالمشجعات المغربيات، استنونا في الموعد يا أسود الأطلس".

الأمر الذي تفاعل معه رواد "السوشيال ميديا"، مشيدين بحُسن وجمال المغربيات، فقال أحدهم: "أي حد يسأل عليا أنا في استاد السلام". وتابع الأخير: "مش أسود أطلس بس اللي مستنية أسود مصر كمان".

الدراسات تُنصف المغربيات:

رٌبما كان تاريخ المغربيات، دومًا ما يضعهن على رأس السيدات الأكثر جمالًا في الوطن العربي، ففي دراسة سابقة، نشرها موقع Ranker احتلت المغرب، المرتبة الثانية عربيًا والـ 32 عالميًا، ضمن القائمة التي ضمت 43 دولة.

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أمور تميزت بها المغربيات:

عوامل عِدة جعلت المغربيات في المقدمة، وفقًا لدراسة نشرتها HCP، أن المغربيات يعتبرن من النساء الأكثر نشاطاً، بل وعاطفة فضلًا عن ذكائهن، أمور يفضلها الرجال عادًة نرصد أبرزها:

جمالها:

تتميز المرأة لمغربية، بسحر خاص، خاصة بلون البشرة القمحي الجذاب، والشعر الأسود، جعلها تتربع على المرتبة الثانية، بين أجمل سيدات الوطن العربي.

إتقانها للمهن المختلفة:

اتسمت المرأة المغربية بقوتها وتميزها بالعديد من المهن، حتى الشاق منها، فهي تعمل بالحقول، ونقل البضائع، فضلًا عن تميزها في مجالات الطب والهندسة.

ذكاءها:

يتميز المغربيات بالذكاء، خاصة بسبب إتقانهن بعض اللغات الأخرى، كالفرنسية، فضلًا عن تميزهن بالعمل، والتعاملات الخارجية.

تميزها في إعداد الطعام:

تتميز المرأة المغربية بإعداد العديد من الأكلات الشهية، والمميزة، التي تختلف بها عن باقي سيدات العالم العربي، خاصة الأكلات الدسمة، المٌعِدة بالولاءم والعزومات، أبرزها لحم الماعز بالبرقوق، والكُسكس، والمحاشي، وشوربة الحريرة.

أناقتها:

تتميز المرأة المغربية بالأناقة، فهي من صُدرت للعالم العربي القُفطان المغربي، الذي يرسم ملامح أنوثة المرأة، فضلًا عن أناقته، وألوانه الزاهية.

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