صورة لنادية الجندي وطليقها تثير التساؤلات حول علاقتهما.. "بلاش تشمتوا رانيا"

لفتت الفنانة نادية الجندي الأنظار بإطلالتها اللامعة، بصحبة طليقها المنتج محمد مختار، خلال تكريمهما في مهرجان الزمن الجميل، المنعقد حاليا في لبنان.

وأطلت "الجندي" بفستان أزرق لامع ومزود بفتحة جانبية، فضلًا عن أنه بدون أكتاف، من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، فيما ارتدى "مختار" بدلة كلاسيكة.

وعلقت الفنانة على تكريمها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تكريمنا أنا ومحمد مختار اليوم من مهرجان الزمن الجميل بلبنان.. المنتج اللي قدم أهم أعمال في تاريخ السينما المصرية، ألف مبروك له ولكل المكرمين في المهرجان".

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وخلال الساعة الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد على 4 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "هو أنتم رجعتوا لبعض"، و"حلو الفستان جدا"، و"أرجعوا لبعض بلاش تشمتوا رانيا فيكم"، في إشارة إلى الفنانة رانيا يوسف، طليقة المنتج محمد مختار، والتي توجد خلافات بينها وبين طليقها ونادية الجندي.

يذكر أنه جرى تداول شائعات حول خطبة الفنانة نادية الجندي في يناير الماضي، إلا أنها نفت ذلك في تصريحات لـ"الوطن"، مؤكدة أنا تلك الأخبار كاذبة ولا ترتبط بالواقع، متابعة: "أنا لا أتكلم في مثل هذه الموضوعات، وجميع الأخبار ليست لها أي أساس من الصحة، وجميعها ادعاءات وكلام فارغ وأرفض أن أتحدث في مثل هذه الأمور مرة أخرى".

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