بالصور| درة بفستان بيج: من داخل منزلي.. صباح الخير

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نشرت الفنانة التونسية، درة، جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور جديدة لها من داخل منزلها.
وظهرت في الصور مرتدية فستان "بينج" فاتح، مكشوف لدى منطقة الصدر، وتسريحة شعر هادئة، مع مجوهرات رقيقة.
وعلقت على الصورة: صباح الخير من داخل منزلي"، وتفاعل العديد من متابعيها مع إطلالتها مشيدين بها.
بـ "تاتو وفستان مكشوف".. درة تتألق في مهرجان كان
وشاركت الفنانة "درة"، في الموسم الرمضاني الماضى، بمسلسل "حرملك"، وشاركها البطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري.
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