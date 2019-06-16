صور| عمرو دياب لم يفرقهما.. شيرين رضا ودينا الشربيني "حبايب"

الأولى طليقته والأخرى حبيبته والعلاقة بينهما "سمن على عسل"، نتحدث عن الفنانتين شيرين رضا ودينا الشربيني، اللتان تربطهما العديد من الروابط المشتركة فبخلاف كونهما دخلا في عالم الهضبة الخاص، يجمعهما أيضا العمل الخيري، وظهر ذلك في زيارتهما لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي للنساء بالمجان، في مسقط رأسهما بمدينة السويس الساحلية.

احتفالية نسوية خاصة بمحاربات سرطان الثدي أقيمت مؤخرا، تفاعلت معها شيرين رضا ودينا الشربيني ولقاء الخميسي وحلا شيحا وهنا شيحا وداليا صالح زوجة المنتج جمال العدل، والإعلامية جاسمين طه وذلك فى جو مليء بالتفاؤل، حيث جمع الفنانات والمحاربات مائدة طعام واحدة في جلسة على خليج السويس لم تخل من البهجة.

دينا الشربيني عن عمرو دياب: بني آدم لازم يتحب.. ويعمل عقدة لأي حد

وسبق أن اجتمع الثنائي "دينا" و"شيرين" في العديد من المواقف الفنية والشخصية، فلم يكن عمرو دياب أبدا سببا في أي خلاف بينهما.

تشجيع المنتخب

داخل مدرجات ملعب كريستوفسكي بروسيا، اجتمعت "دينا" و"شيرين" و"الهضبة" معا لتشجيع المنتخب المصري، في ظل حضور مجموعة من نجوم الوسط الفني والإعلامي، أبرزهم نيللي كريم وبوسي شلبي، في مباراته أمام نظيره الروسي ضمن منافسات كأس العالم، والتي انتهت بخسارة الفريق الوطنى بـ3 أهداف مقابل هدف واحد.

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عيد ميلاد الهضبة

فاجأت دينا الشربيني النجم عمرو دياب، بتنظيم حفل عيد ميلاده السابق، وسط حضور مجموعة من أصدقائهما، من بينهم "شيرين"، في 2017، وسط إثارة جدلا واسعا حول طبيعة علاقة "دينا" بـ"الهضبة".

"كدبة كل يوم"

شاركت الفنانين في البطولة الجماعية للفيلم السينمائي "كدبة كل يوم"، الذي تناول مشاكل متباينة للأزواج، وكيفية التعامل معها.

وتربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت منذ عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبتها، في كثير من حفلاته والفعاليات، بينما لم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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