"هند" تطلب الخلع: "بيخونّي مع حبيبته القديمة بعد زواج 8 سنين"

في محكمة الأسرة بالزنانيري، جلست "هند" على مقعد أمام قاعة المحكمة تنتظر دورها للمثول أمام القاضي لسماع أقوالها في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها "أحمد".

وقالت "هند" (35 سنة) لـ"الوطن": "تزوجت (أحمد) بعد شهرين من خطوبتنا، وكان زواج صالونات وأنا حبيته كتير، واستمر زواجنا لمدة 8 سنوات، وخلالها اكتشفت أنه بيخونى مع حبيبته القديمة".

وتابعت: "كان دائما في فترة الخطوبة يظهر لي أنه يحبنى ويشتاق لي، وبعد الجواز انقلب رأسا على عقب، وكانت فترة الخطوبة خدعة كبيرة، واكتشفت أنه مقدرش يتجوز حبيبته بسبب الخلافات بين الأسرتين، وكان بيستنى أنام عشان يغازلها في التلفون، وكان بيبات بره البيت كتير ويسيبنى وييجى متأخر".

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وأضافت: "استمرت علاقتنا كده لغاية ما سمعته وهو يتحدث إليها ليلاً، وشوفت المحادثات بينهم على فيسبوك، وحسيت بالإهانة، لأنني كنت بثق به، وحبيته أوي، ومكنتش بشك فيه للحظة".

وزادت: "أنا مكنتش عايزة أطلق عشان الأولاد، لكن هو قالي إنه هيتجوز حبيبته القديمة، لأنها هي كمان رفعت خلع على جوزها الغايب، وطلبت منه يطلقنى فرفض، وجيت المحكمة رفعت دعوى خلع ضده، وهكون أم وأب لأولادى ومش هحرمهم من حاجة وهربيهم كويس، ومش هتجوز تاني".

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