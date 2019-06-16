لتجنب الحيرة.. أفكار لتنظيم وضع التوابل في مطبخك

التوابل من المواد التي لا غنى عنها داخل المطبخ، وأحيانًا تجد السيدات صعوبة في التمييز بين التوابل المختلفة، وتلجأ إلى بعض الحيل منعًا لأي خلط بين التوابل. وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار لتنظيم عبوات التوابل في المطبخ: 1- يمكن تركيب مجموعة من الرفوف متعددة الطبقات القابلة للحركة. 2- يمكن أيضًا وضع عبوات التوابل فوق بعضها مع كتابة محتويات كل منها. Advertisements 3- يمكن تثبيت عبوات التوابل بأسلاك معدنية على جدران المطبخ. 4- تصميم دولاب صغير يمكن تثبيته على الجانب الداخلي لدولاب المطابخ. 5- يمكن تصميم منصب دائري يتكون من عدة رفوف توضع عليه عبوات التوابل. ​

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