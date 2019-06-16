الامارات | «مسافة أمان» على قناة أبوظبي.. ابتداء من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافة أمان» على قناة أبوظبي.. ابتداء من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عرض الدراما الاجتماعية «مسافة أمان» على «قناة أبوظبي» ابتداء من اليوم، وذلك ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المميزة المدرجة في دورتها البرامجية الجديدة.

ويأتي عرض المسلسل الجديد الذي يطل على المشاهدين من الأحد إلى الخميس في تمام الـ11 مساءً، انسجاماً مع أهداف أبوظبي للإعلام الرامية لتوفير محتوى هادف وترفيهي ويُلبي أذواق واهتمامات وتفضيلات جميع شرائح المجتمع، خصوصاً الأعمال الدرامية العربية المميزة التي تلقى شعبية واسعة من قبل الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي. وتدور أحداث المسلسل حول الجانب النفسي لشخصيات تأثرت بالحرب وعاشت تحولات محورية كثيرة في حياتها على الصعيدين النفسي والاجتماعي، ووصولها إلى مفترقات طرق ومنعطفات لم تكن تتوقعها. وتلعب كاريس بشار دور «سراب» المرأة القوية والصامدة التي تعاني في صمت كثرة المسؤوليات الملقاة عليها في ظل غياب زوجها، كما تلعب سلافة معمار شخصية «سلام» الدكتورة وجراحة الأعصاب التي تعاني ارتدادات لأحداث مؤلمة مرت بها. ويظهر عبدالمنعم عمايري بدور «حسام» صاحب دار نشر، والذي يؤمن بمواجهة الكتب لزمن التكنولوجيا، ويعيش صراعات مختلفة تدفعه للبحث عن مسافة الأمان الخاصة به.