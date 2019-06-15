بعد المدحرج.. وصفة غريبة للبيض بالفجيتار تثير الجدل على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

بعد أن أثار "البيض المدحرج" حالة من الجدل والسخرية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفة جديدة وغريبة لبعض الأشخاص وهي طريقة عمل البيض بالفجيتار، وحرص البعض على تنفيذها ومشاركة الصورة وطريقة التحضير.

المكونات:

بيض

فجيتار

فلفل أخضر

طماطم

موتزريلا

جبنة رومي مبشورة

زيتون

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طريقة التحضير:

-ضع الكمية المناسبة لك من البيض في طبق عميق، ثم أضيف كيس واحد من الفجيتار، مع القليل من الملح والفلفل الأسود.

-يقطع الطماطم والفلفل الأخضر، ويوضع في طاسة تحتوي على ملعقة من السمن فوق نار هادئة.

- يضاف الزيتون والجبنة المبشورة والموتزريلا، ثم يوضع البيض بالفجيتار، ويقلب جيدًا.

-يفضل وضع البيض بالفجيتار أسفل الشواية لبضع ثواني حتى إحمرار السطح، ثم يتم تقطيعها للتقديم.

قدم الشيف الشربيني، طريقة آخري لعمل البيض المسلوق بالفجيتار.

-يتم سلق البيض ثم تقطيعه إلى شرائح أو تركه كما هو بحسب الرغبة.

- بعدها يتم غمسه بالفجيتار، ثم اللبن والتوابل.

-يحميره في الزيت أو السمنة، وبعد التوسية يتم تقطيعه وتقديمه مثل الـ "البانيه".