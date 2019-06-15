قالت نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، إنه على الزوجة التي لا يساعدها زوجها بأعمال المنزل أن تطلب منه أن يساعدها ولكن بأسلوب بعيد تماما عن الانتقاد والأمر.
وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، أنه يجب على الزوجة أن تتعامل بذكاء شديد مع زوجها إذا أرادت منه المشاركة بأعمال المنزل، كأن تطلب منه أن يقف بجوارها أثناء تواجدها بالمطبخ ثم تطلب منه أن يساعدها في بعض الأمور.
وأوضحت: "الهدوء والابتسامة في الوقت دا هما أكبر عامل بيجذبوا الزوج للمساعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري أسري: اطلبي من زوجك المساعدة في أمور المنزل بـ"أسلوب حلو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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