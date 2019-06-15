مشيرة خطاب: سعيدة بعمل المجلس القومي للمرأة في محاربة الختان

قالت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان الأسبق، إنها سعيدة بما يقوم به المجلس القومي للمرأة في محاربة الختان.
وأضافت، خلال تقرير بث ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على شاشة "dmc"، أنه من المهم أن تتحد جهود المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، للقضاء على هذه الجريمة بمساعدة الإعلام والمجتمع المدني والوزارت المعنية.
وتابعت: "أملي أن نستعيد الزخم، الذي فقدناه منذ أواخر 2010، وعندي أمل إننا نستعيد التلاحم الوطني للقضاء على هذه الجريمة، وكذلك دور المؤسة الدينية والطبية للقضاء على هذه الجريمة".
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