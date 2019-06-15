تعرَّف على مواصفات برج الجوزاء وأسرار علاقته مع أطفاله

يُعد مولود برج الجوزاء أب مثالي يحبه أطفاله بشدة، وتقوم علاقته مع أطفاله على الحب والتفاهم وتبادل المعلومات والمصارحة؛ ولكن تشير صفات الأبراج لدى رجل برج الجوزاء إلى بعض العيوب فى تعامله مع أطفاله مثل أنه لا يستطيع أن يفرض النظام إلى جانب أنه يكون فى بعض الأحيان حاد اللسان بلا داع مع أطفاله ولكن طيبة قلبه وحنانه على أطفاله سرعان ما ينسيهم حدة لسانه.

ويُعد من صفات الأبراج التى تميز وتعيب رجل برج الجوزاء فى ذات الوقت هو أنه لا يوجد لديه حب التملك؛ ولكن ذلك يؤثر على علاقته بزوجته لانه لا يشعر بالغيرة تجاهها مما يجعلها تشعر أنها لا قيمة لها فى حياته، كما ان صفات الأبراج تقول عن رجل برج الجوزاء أنه يكره ملاحقة الفرص، وينتظر أن تأتي له فرص النجاح مما يؤثر بعض الشيء على حياته العملية.

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أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

تسجل بداية الأسبوع السبت، والأحد، وجود القمر في برج القوس الناري الذي يشكل مربعا مع الشمس في الجوزاء فتكون فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد برج الحمل الاسد والقوس اسبوع واعد تكبر خلاله الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وتقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية.

ويتجه القمر الإثنين والثلاثاء والاربعاء، إلى الجدي ما يجعل مواليد الأبراج الترابية تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لهم بالإعلان عن أفكارهم ثم تنفيذها بمهارة؛ كذلك ستطال هذه الإيجابيات كل من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت.

وينتقل القمر الخميس والجمعة، إلى برج الدلو الهوائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الجوزاء الذي يسمح لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو بوضع النقاط على الحروف بدون أي تردّد أو خوف. اذا كل الابراج ستكون محظوظة بسنبة متفاوتة بين يومين ويومين ونصف كل التوفيق للجميع شو ما كانت اختصاصاتكم.

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وبالنسبة إلى تحركات الكواكب الشمس والزهرة في الجوزاء ما يعني أجواء عاطفية عائلية مميزة خطوبة أو زواج أو نجاح لأحد الأولاد؛ عطارد والمريخ في السرطان فتخف المناعة الصحية وتكثر الحوادث لكل من مواليد الحمل السرطان والميزان والجدي وتضعف حيويتهم ويصبح هناك نوع من تباطىء نوعا ما زهق ملل كسل وخمول وتراجع في المعنويات والحسابات.

وكوكب زُحل وبلوتون في الجدي ما يعني أن على مواليد العشرية الثانية من مواليد الحمل السرطان الميزان والجدي أن يكونوا حذرين جدًا لا للمجازفة ولا للغامرة والتسرع انها فترة غير موفقة متقلبة ومعقدة.

والمشتري في القوس يقدم لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس المعنويات القوية وديناميكية بلا حدود تستعيد حماستك وتنشغل بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك.

وأورانوس في الثور يسبب في بعض التعب والتراجع لكل من مواليد العشرية الأولى من الثور، الأسد، العقرب، والدلو.

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