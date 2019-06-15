عارضات أزياء أفارقة غيرن ملامح "الكات واك" في فرنسا وأميركا

غيرت الكثيرات من عارضات الأزياء ذات الأصول الأفريقية ملامح خريطة عالم الموضة والأزياء حول العالم، فاستطاعت بعضهن أن تخطف أنظار العالم بالبشرة السمراء ذات الجاذبية والجمال الخاص، بينما استطاعت أخريات تحطيم الأطر المعتادة واختراق كل قواعد وقوانين عالم الموضة الذى يحاول صناع عالم الأزياء وضعها من أجل التحيز إلى جنسيات، أعراق أو حتى ألواناً بعينها، فإليك فى هذا التقرير حكاية أبرز عارضات ازياء من افريقيا غيرن ملامح "الكات واك" فى باريس وأمريكا، واستطعن أن يتربعن على عروش عالم الموضة والأزياء فى العالم كله.

ماريا بورغيس:

استطاعت عارضة الأزياء "ماريا بورجيس"، تغيير تاريخ عالم الموضة بعدما ظهرت فى عرض أزياء ل "فيكتوريا سيكريت"، ببشرتها السمراء، وشعرها القصير المجعد، مما لفت لها الأنظار بشكل كبير حينها، فأحدثت ضجة حينها، حيث اعتبرها العالم خطوة جريئة نحو التنوع العرقى فى مجال الأزياء والموضة، لتصبح بورجيس من بعدها واحدة ضمن أشهر عارضات الأزياء ذات الأصول الأفريقية فى العالم.

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نيكور بول:

ولدت عارضة الأزياء نيكور بول فى السودان، ونشأت طفولتها فى مخيم للاجئين في إثيوبيا، ثم هاجرت بول من بعدها إلى الولايات المتحدة عندما كانت فى سن العاشرة، عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

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ليا كيبيدي:

أما عن الأثيوبية ليا كيبيدي، التي ولدت في إثيوبيا وانتقلت إلى باريس وهى فى عامها الـ 18، فقد استطاعت ان تصبح واحدة ضمن أبرز عارضات الأزياء ذات الأصول الأفريقية حول العالم، فبملامح جذابية وبشرة سمراء فاتنة، إستطاعت كيبيدى أن تصنف فى المرتبة 11 وسط عارضات الأزياء الأعلى أجراً في العالم بحسب ما ذكر على "فوربس"

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