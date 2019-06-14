أزياء سلافة معمار دليلكِ إلى الأنوثة والأناقة 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 07:42 مساءً - سلافة معمار تُصنّف كواحدة من أكثر النجمات شهرةً في الوطن العربي، ومن الأكثر قوةً في مجال التمثيل، كما أنها تشتهر بجمالها المميز وملامحها الأوروبية الناعمة، واطلالاتها التي تتسم بالأناقة والأنوثة، وعبر السنوات شاهدناها في مختلف المناسبات، إن كان على السجادة الحمراء أو في المهرجانات والمقابلات التلفزيونية في اطلالات رائعة وناعمة، وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من أبرز هذه الاطلالات لتستوحي منها أفكارًا مفعمة بالأنوثة، تتألقين بها بدوركِ في مناسباتكِ المقبلة. وإليكِ بعض الأمثلة.





فستان ميدي باللون الأخضر الزيتي اختارته سلافة معمار:



تألقت سلافة معمار في إحدى المناسبات، باطلالة مميزة اختارت فيها فستان ميدي باللون الأخضر الزيتي الغني من “أنطوان القارح” Antoine Kareh، تصميمه جمع بين الأناقة والعصرية ولا سيّما قصّة الأكمام المميزة، وقد ناسبها اللون تمامًا وناسب شعرها الأشقر ولون عينيها، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون البيج.

فستان ميدي باللون الأخضر الزيتي اختارته سلافة معمار







سلافة معمار في فستان مزين بالريش من إيلي صعب:



إحدى أجمل اطلالات سلافة معمار كانت في فستان سهرة من إيلي صعب Elie Saab، تصميمه أنثوي وجذاب مع قصة أوف شولدر، ومزين عند منطقة الصدر بالريش الذي يُعتبر أحد أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، خصره مزين بحزام رفيع، وتنورته منسدلة مع شق طويل على الساق، وقد أكملت اللوك بمجوهرات ماسية بارزة زادت الاطلالة فخامة.

سلافة معمار في فستان مزين بالريش من إيلي صعب







جمبسوت باللون الزهري خيار سلافة معمار:



في أحدث اطلالاتها وخلال إحدى المقابلات التلفزيونية، شاهدنا سلافة معمار وقد اختارت اطلالة مفعمة بالأنوثة، كانت عبارة عن جمبسوت باللون الزهري الغني من قماش الدانتيل والكريب من “زهير مراد” Zuhair Murad، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج، وأقراطًا ماسية متدلية على الكتف.

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جمبسوت باللون الزهري خيار سلافة معمار





أزياء سلافة معمار مفعمة بالأنوثة والأناقة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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