الدنيم موضة لا تنهيها المواسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 يونيو 2019 01:42 مساءً - يكثر ارتداء صيحة الدنيم خلال الاطلالات اليومية والنهارية بخاصة، إذ نلاحظ أنها موضة تبقى في جميع المواسم ولا تبطلها السنين .

يُعتبر الدنيم اختيارًا مريحًا وأنيقًا في الوقت نفسه، لذلك إليكِ أبرز اطلالات الدنيم التي يمكنكِ من خلالها استيحاء طلّتكِ المقبلة :



1- اطلالة مونوكروم من صيحة الدنيم

كلوي وكايلي بصيحة الدنيم

تعشق العديد من النساء تنسيق أزيائها من اللون نفسه، فإذا أرادت القيام بذلك مع الدنيم، فيمكنها تنسيق قميص جينز مع تنورة ميدي، وإضافة حذاء الكاحل أو صندل بكعب عالٍ، كالتي اعتمدتها كايلي جينر وكلوي كارداشيان .

ميرانذا كير بصيحة الدنيم



أو يمكنكِ اعتماد اطلالة مونوكروم من صيحة الدنيم، بتنسيق القميص الجينز مع سكيني جينز، وحذاء بـ نقشة النمر كما أطلّت ميراندا كير . ويمكن إضافة لمستكِ الخاصة على تلك الاطلالة، بتزيين اللوك بـ شنطة كبيرة من لون مختلف .



2- الفستان الدنيم

صيحة الدنيم

من أجمل اطلالات الصيف لهذا العام، هي اطلالة فستان الدنيم، إذ إنه يمكنكِ تنسيق فستان دنيم بأزرار مع حزام يضمّ الخصر من الدنيم أيضًا، وحذاء مول بمقدّمة مدببة من لون مختلف .

الفستان الدنيم



طريقة أخرى لاطلالة الفستان الدنيم هي تنسيق الفستان مع حقيبة الخصر وبوت جلد بعنق عالٍ .



3- الدنيم الفضفاض

الدنيم الفضفاض

كما هو الحال في باقي الأزياء، شاهدنا رواج صيحة الأزياء الفضفاضة، لذلك ننصحكِ بتنسيق الجاكيت الفستان من قماش الدنيم مع حذاء pump من لون فاقع .



4- الدنيم الممزّق

الدنيم الممزق

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يمكنكِ اقتناء قطعة من التنورة الجينز الممزّقة، وتنسيقها مع جاكيت من اللون نفسه وحذاء أبيض .

جيجي حديد بصيحة الدنيم



أو يمكنكِ اختياء صيحة الألبسة الممزقة من الأزياء العلوية، كاختيار جاكيت دنيم ممزّق مع بنطلون بخصر عالٍ، وحزام عريض .



5- الدنيم والكاروهات

الدنيم والكاروهات

موضة الدنيم تدخل في كلّ موسم، لذلك تمّ تنسيقها مع صيحة أزياء الكارو . لذلك ننصحكِ باقتناء قطعة تجمع بين موضة الكاروهات والدنيم، لـ اطلالة عصرية وكاجوال .



كيفية تنسيق الدنيم

سيلينا غوميز بصيحة الدنيم

تتماشى أزياء الجينز مع جميع الاطلالات والمناسبات، فإن كنتِ ترغبين بالظهور بـ اطلالة رياضيّة، يمكنكِ اختيار تي شيرت وبنطلون أسود، وتنسيقهما مع حذاء رياضي وجاكيت جينز واسعة.

فيكتوريا بيكهام بصيحة الدنيم



أمّا إن كنتِ واقعة في حيرة بين اختيار الظهور باطلالة كلاسيكية أو كاجوال، يمكنكِ دمج الاثنين معًا كما فعلت فيكتوريا بيكهام، بتنسيق الجينز مع توب أبيض وحذاء pump من اللون البرتقالي ومقدّمة مدببّة .



شاهدي الصور وشاركينا رأيكِ .

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