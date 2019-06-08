فساتين سهرة قصيرة من وحي النجمات : أيًّا منها تفضلين ؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 يونيو 2019 01:42 مساءً - تتجّه السيدات في مناسباتهنّ خلال فصل الصيف، بانتقاء فساتين سهرة قصيرة، فهي الأكثر اعتمادًا خلال هذا الموسم . شاهدنا في الفترة الأخيرة اختيار أهم النجمات للفساتين القصيرة على السجادة الحمراء. إليكِ الخليج 365 أجمل موديلات تلك الفساتين من وحي المشاهير والنجمات:



1- كيندال جينر في فستان أسود قصير

كيندال جينر

اعتمدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكرت كيندال جينر، فستانًا قصيرًا مفتوحًا عن الصدر، ومزوّدًا بقماش طويل فوقه من جانب واحد، بألوان فرِحة كالأرجواني والبرتقالي . نسّقت كيندال اطلالتها هذه بحذاء مفتوح بـ كعبٍ عال .



2- ريهانا بالفستان القصير

ريهانا

اتجّهت المغنية ريهانا إلى اعتماد فستان قصير منفوش من اللون الأرجواني، مزوّد بـ وشاح يغطي الكتفين ونسّقت معه صندلًا برباط من اللون نفسه .



3- زيندايا بصيحة المونوكروم

زيندايا

أطلت زيندايا باطلالة مونوكروم من اللون البنّي، اعتمدت فيها فستانًا قصيرًا ميدي، منفوشًا من الأسفل، وهو من خامة الجلد، وحذاءً بمقدّمة مدببة من اللون نفسه.



4- شغف الدوقة بالموضة أيضًا

ميغان ماركل وكيت ميدلتون

شوهدت الدوقة ميغان ماركل وكيت ميدلتون باطلالتين متشابهتين من الفساتين الميدي من اللون الأصفر، والتي يمكنكِ اعتمادها خلال مناسباتِك .



5- بلاك ليفلي الأكثر جرأة

بلاك ليفلي

أحببنا اطلالة بلاك ليفلي خلال ظهورها على السجادة الحمراء بفستان أسود قصير بصيحة الشراشيب، والتّي نسّقت معه الحذاء الغليتر بمقدّمة مدببّة .

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6- أريانا غراندي بفستان ناعم

أريانا غراندي

أطلّت النجمة أريانا غراندي بفستان قصير من اللون الأرجواني الفاتح، مزوّد بكرانيش من الأسفل . نسّقت اطلالتها مع حذاء مول بعنق طويل من لون الفستان نفسه.



7- سيلينا غوميز بفستان مثير

سيلينا غوميز

اختارت سيلينا فستان جلد قصيرًا، مزيّنًا بـ طبعات وسحّابات، ما جعل من اطلالتها اطلالة فريدة من نوعها، وأضافت لمستها الخاصة باعتماد حقيبة الكلاتش وحذاء الـ pump .

سيلينا غوميز



وأطلّت بمناسبة أخرى بفستان قصير من اللون البرتقالي، والذي يعدّ الأكثر رواجًا لهذا العام .



8- مايلي سايروس بستايل يشبهها

مايلي سايروس

عوّدتنا مايلي سايروس على التجدد الدائم في اطلالاتها، فظهرت بفستان قصير باييت من اللون الأخضر والأسود، ونسّقت معه صندلًا بـ كعب عالٍ من اللون الأسود .



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