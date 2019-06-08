فساتين سهرة قصيرة من وحي النجمات : أيًّا منها تفضلين ؟

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 يونيو 2019 01:42 مساءً - تتجّه السيدات في مناسباتهنّ خلال فصل الصيف، بانتقاء فساتين سهرة قصيرة، فهي الأكثر اعتمادًا خلال هذا الموسم . شاهدنا في الفترة الأخيرة اختيار أهم النجمات للفساتين القصيرة على السجادة الحمراء. إليكِ الخليج 365 أجمل موديلات تلك الفساتين من وحي المشاهير والنجمات:
1- كيندال جينر في فستان أسود قصير
اعتمدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكرت كيندال جينر، فستانًا قصيرًا مفتوحًا عن الصدر، ومزوّدًا بقماش طويل فوقه من جانب واحد، بألوان فرِحة كالأرجواني والبرتقالي . نسّقت كيندال اطلالتها هذه بحذاء مفتوح بـ كعبٍ عال .
2- ريهانا بالفستان القصير
اتجّهت المغنية ريهانا إلى اعتماد فستان قصير منفوش من اللون الأرجواني، مزوّد بـ وشاح يغطي الكتفين ونسّقت معه صندلًا برباط من اللون نفسه .
3- زيندايا بصيحة المونوكروم
أطلت زيندايا باطلالة مونوكروم من اللون البنّي، اعتمدت فيها فستانًا قصيرًا ميدي، منفوشًا من الأسفل، وهو من خامة الجلد، وحذاءً بمقدّمة مدببة من اللون نفسه.
4- شغف الدوقة بالموضة أيضًا
شوهدت الدوقة ميغان ماركل وكيت ميدلتون باطلالتين متشابهتين من الفساتين الميدي من اللون الأصفر، والتي يمكنكِ اعتمادها خلال مناسباتِك .
5- بلاك ليفلي الأكثر جرأة
أحببنا اطلالة بلاك ليفلي خلال ظهورها على السجادة الحمراء بفستان أسود قصير بصيحة الشراشيب، والتّي نسّقت معه الحذاء الغليتر بمقدّمة مدببّة .
6- أريانا غراندي بفستان ناعم
أطلّت النجمة أريانا غراندي بفستان قصير من اللون الأرجواني الفاتح، مزوّد بكرانيش من الأسفل . نسّقت اطلالتها مع حذاء مول بعنق طويل من لون الفستان نفسه.
7- سيلينا غوميز بفستان مثير
اختارت سيلينا فستان جلد قصيرًا، مزيّنًا بـ طبعات وسحّابات، ما جعل من اطلالتها اطلالة فريدة من نوعها، وأضافت لمستها الخاصة باعتماد حقيبة الكلاتش وحذاء الـ pump .
وأطلّت بمناسبة أخرى بفستان قصير من اللون البرتقالي، والذي يعدّ الأكثر رواجًا لهذا العام .
8- مايلي سايروس بستايل يشبهها
عوّدتنا مايلي سايروس على التجدد الدائم في اطلالاتها، فظهرت بفستان قصير باييت من اللون الأخضر والأسود، ونسّقت معه صندلًا بـ كعب عالٍ من اللون الأسود .
هل أحببتِ اطلالة المشاهير الأخيرة ؟ شاركينا رأيكِ على موقع "الخليج 365.نت" .
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