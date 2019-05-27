انت الان تتابع تفاصيل خبر السلطات المغربية تمنع الاعتكاف في 15 مسجداً شرقي البلاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 10:51 صباحاً - قالت جماعة العدل والإحسان (كبرى الجماعات الإسلامية بالمغرب) إن السلطات المغربية تدخلت، السبت والأحد، لمنع الاعتكاف بـ15 مسجداً شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان لها، نشرته في وقت متأخر من ليلة الأحد/ الاثنين، على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو تبين تدخل السلطات لمنع أعضاء الجماعة من الاعتكاف.

وقال البيان: إن "السلطات منعت الاعتكاف في كل من وجدة وبركان وزايو وتاوريرت ومداغ، وهو ما جعل المعتكفين ينظمون وقفات احتجاجية بهذه المدن".

وشهدت السنوات القليلة الماضية حوادث مشابهة في عدد من المساجد بالمملكة، لمنع المنتسبين إلى الجماعة من الاعتكاف خلال رمضان.

وتشترط وزارة الأوقاف المغربية الحصول على ترخيص مسبق منها، للاعتكاف في المساجد.

ولم تعقب السلطات حول حديث الجماعة الإسلامية عن المنع.

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ويقصد بالاعتكاف "مكوث المعتكف في مسجد للصلاة والذكر والدعاء وكذا تلاوة القرآن، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان".

وتعتبر السلطات الجماعة "محظورة"، في حين تقول "العدل والإحسان" إنها حصلت على ترخيص رسمي في الثمانينات.