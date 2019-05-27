الامارات | محمد بن راشد يستقبل هزاع بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل هزاع بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - في بيت الشيخ سعيد آل مكتوم بمنطقة الشندغة التاريخية في بر دبي، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي - سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي قدم إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة.

وقد اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إلى متحف ساروق الحديد في منطقة الشندغة.

وتجول سموهم في أروقة وأقسام المتحف، وتعرفوا إلى مقتنياته التاريخية التي تعود للعصرين الحديدي والبرونزي، وتؤكد على وجود حياة في هاتين الحقبتين بصحراء دولة الإمارات، عاشها الأجداد بكل تفاصيلها، وتركوا بصمات وآثاراً تستحق المشاهدة والتعرف إليها، كونها تشكل جزءاً مهماً من تاريخ دولتنا الحبيبة وماضيها العريق.

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ويضم المتحف بين جنباته العديد من التحف والمجوهرات والأواني البرونزية، والمعدات الحديدية والخزفيات والأدوات المعيشية البسيطة.

وأبدى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إعجابه بمقتنيات المتحف، التي تؤرخ لحقبتين زمنيتين تاريخيتين تعكسان حضارة شعب الإمارات المتجذرة في صحرائها، كجذور نخلة لا تموت ولا تنتهي.

وأشاد سموه بفكرة إنشاء المتحف في مبنى تاريخي بمنطقة الشندغة، يعود بناؤه لعام 1928 على يد الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم.

رافق سموهم في الجولة، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ورئيس مجلس أمناء متحف الاتحاد في دبي، محمد أحمد المر، ومدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، وعدد من المسؤولين والقائمين على المتحف، الذين قدموا شرحاً وافياً عن تاريخ إنشاء المتحف ومقتنياته التاريخية الثمينة.