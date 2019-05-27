مجموعة جديدة مع توقيع الراحل لاغرفيلد مع هذه النجمة.. أناقة فرنسية بلمسات نيويوركية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن تم الإعلان عن تعاون Karl Lagerfeld x Olivia Palermo في فبراير الماضي، تم طرح الصور الأولى من الحملة الإعلانية للمجموعة، والتي ستصبح متاحة للشراء في الـ 27 من يونيو المقبل في متاجر كارل لاغرفيلد.

وجاءت مجموعة Karl Lagerfeld x Olivia Palermo بالطابع الكلاسيكي المقتبس من أسلوب الراحل كارل ولمساته الأنثوية، وتأثر أيضًا بالأسلوب النيويوركي للفاشينيستا وأيقونة الموضة أوليفيا باليرمو.

المجموعة والتي تحمل عنوان Karl Lagerfeld styled by Olivia Palermo تركز على أساسيات خزانة الملابس العالمية، مثل الجاكيت الجلدي والقميص الأبيض الكلاسيكي بالأزرار الأمامية، وبدلة السهرة.

وفي حديثها عن المجموعة قالت المصممة: "أردت أن ألعب مع الكلاسيكيات الباريسية الشهيرة لكارل لاغرفيلد وأضفت إليها لمسة شخصية انتقائية وأنثوية، وذلك باستخدام رحلاتي وخبراتي في ثقافات مختلفة، لضمان قابليتها انتقالها من باريس إلى نيويورك وخارجها".

كما تشمل المجموعة المناسبة للنهار والمساء أيضًا، من بين أشياء أخرى، سراويل جلدية بنمط راكبي الدراجة النارية، وبدلة سهرة، وفساتين تشبه سترة البومبر وتنورة متعددة الطيات، إلى جانب قميصين أبيضين مستوحيين مباشرة من خزانة أوليفيا باليرمو، و هناك مجموعة من الإكسسوارات التي ترافق هذه التشكيلة، أبرزها حقيبة فضية أو ذهبية بطبعة جلد التمساح، وأخرى بنمط الدلو.