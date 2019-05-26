من الإيقاف إلى الحرم المكي.. "تايم لاين" لأزمة بسمة وهبة و"شيخ الحارة"

بعد عدة مواسم جريئة أثارت الكثير من الجدل، جرى إيقاف برنامج "شيخ الحارة" في موسمه الثالث، والذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة" وتكشف من خلاله أسرار وخبايا المشاهير والفنانين على مدار 60 دقيقة.

ليلة عصيبة شهدها "شيخ الحارة" منذ اللحظات الأولى لعرض حلقة الفنانة ياسمين الخطيب، التي كانت كالقشة التي قسمت ظهر البعير، حيث أطاحت تلك الحلقة بـ"بسمة" وبرنامجها.

ورصد "هُن" تايم لاين لملخص أزمة "شيخ الحارة" بداية من بث حلقة ياسمين الخطيب وحتى صدور قرار من نقابة الإعلاميين بإيقاف البرنامج، وتعليق "بسمه" عليه.

6:45 مساءً.. بداية الأزمة

منذ أن جرى الإعلان عن ضيفة الحلقة والجميع يستعدون لسماع قصص وروايات تثير الجدل حولها، حيث تضمنت الحلقة ذكر ياسمين الخطيب أسماء شخصيات عدة عامة، وسردت تفاصيل ما حدث بينهما، على مدار ساعة كاملة.

7:45 مساءً.. مواقع التواصل تشتعل

حالة من الجدل أثارها البرنامج بعد دقائق من عرض حلقة ياسمين الخطيب، ليتفاجأ الجمهور بإزالة جميع فيديوهات الحلقة من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدم إعادة إذاعتها.

بسمة وهبة تستقيل

نشب خلاف كبير بين فضائية "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، قدمت على إثره الأخيرة استقالتها من القناة.

وأبلغت "بسمة" إدارة القناة رفضها إذاعة الحلقة، بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء عدد من الشخصيات العامة، وسردها تفاصيل خاصة بينها وبين هذه الشخصيات.

11:45 مساء.. بيان من خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" ‎إنه كلف محاميًا لإقامة دعوى قضائية على قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومذيعته بسمة وهبة والإعلامية ياسمين الخطيب ضيفة حلقتها".

وأضاف يوسف أن مقدمة البرنامج لم يكن لديها أي شيء لتتحدث فيه مع الضيفة إلا شخصه: "البرنامج عاش معظم حلقاته يخوض في سيرتي ويشهر بيا مكنش عند مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه".

وأضاف: "البرنامج دفع ضيوفه لاستنطاقهم بتصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد الأكاذيب للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني، لن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم بنتي".

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"الإعلاميين" توقف البرنامج

اتخذ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، أمس، قرارا بوقف بسمة وهبة بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده مما سماه تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف "سعدة"، في بيان له، أن الحلقة خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث أنها لم تقنن وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وفقاً للمادتين 2&19 من قانون النقابة.

الـ9 صباح اليوم.. بسمة وهبة تظهر في الحرم المكي

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحرم المكي أثناء أداؤها العمرة، متجاهلةً جميع الانتقادات والأحداث بعد استقالتها من قناة "القاهرة والناس" ووقف برنامجها "شيخ الحارة 3".

وظهرت بسمة مرتدية ملابس الإحرام، وأرفقت تعليقا على الفيديو قائلةً: "شوفوا الحرم زحمة إزاي، من أجمل المرات اللي أديت فيها العمرة، وربنا سهلها بطريقة مش معقولة، مع أنه العشرة الأواخر، ودعيت لكل الناس".

وطالبت متابعيها بالدعاء لها: "عمرة مفيش بعد كدة الواحد في بيت ربنا بيحس براحة نفسية حلوة أوي، يارب كلكوا تحسوا نفس الإحساس".

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