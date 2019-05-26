كيف تتخلصي من زيادة وزنك في نهاية رمضان؟.. إليك الخطوات

يتفاجأ الكثير بزيادة وزنهم في العشر الأواخر من رمضان، وهو الأمر الناتج من تناول الكثير من الأكلات الدسمة وغير المتوازنة، مع عدم ممارسة الرياضة.

تقرر الكثيرات البحث عن نظام غذائي صحي يخلصهن من تلك الزيادة في أقل من أسبوع، وهذا ما حذرت منه الدكتورة ماجدة أحمد استشاري التغذية والسمنه والنحافة، حيث قالت إنه من الممكن التخلص من بعض الزيادة وليست كلها، وذلك على مدار 10 أيام.

وأضافت لـ"هن" أن هناك نظام من الممكن أن يساعد في خسارة الوزن في تلك الفترة، وذلك كالتالى:

ممارسة الرياضة بشكل منتظم، أو استغلال فترة شراء احتياجات العيد في المشي المتواصل مع شرب الماء.

على كل سيدة معرفة ان ما يتماشى مع جسمها ليس من الضروري أن يستقبله جسد شخص أخر، فعليها متابعة الطبيب الخاص بها ليقدم لها النظام الغذائي المناسب لها بعد إجراء التحاليل.

يجب أن تكون الوجبة متوازنة، بها بروتين وخضروات وسلطة.

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تقسيم وجبة الإفطار على ثلاث مراحل، وليس مرة واحدة.

شرب الماء في الفترة بين الفطار والسحور، بما لا يقل عن 8 أكواب تقريبا.

عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، ويفضل ممارسة القليل من الرياضة لتسهيل الحرق.

ضرورة تمهيد البطن للهضم قبل تناول وجبه الإفطار، بتناول كوب من الشوربة.

التقليل من استخدام التوابل الحارة.

الامتناع عن تناول الحلوى، والأغذية المركبة مثل المكرونة بالبشاميل المسقعة.

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