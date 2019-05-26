موديلات الأقمشة الشيفون أو الأورجنزا تتربَّع على عرش الموضة

تتربّع على عرش الموضة هذا الصيف موديلات "Transparent" المصممة من الأقمشة الشيفون أو الأورجنزا بألوان وموديلات أنيقة تلائم الأوقات العملية أو المسائية. موديلات الجيب من الأقمشة الشفافة "Transparent" تلائم الأوقات العملية، ويمكنك ارتداء بنطال من الليجنز الأسود أو الجينز الأزرق أسفلها. البالطو من "Transparent" يلائم الأوقات المسائية، ويمكن ارتداء فستان من لون متماشى معه أو تي شيرت وبنطال جينز أزرق أسفله. اقرأ أيضًا: كارا ديل تُظهر أناقتها خلال حضورها عرض أحد الأفلام Advertisements بلوزة من اللون الأسود من القماش "Transparent" تلائم السهرات، ويمكن معها ارتداء مجموعة من مكملات الموضة الأنيقة سواء باللون الذهبي أو الفضي. الألوان الزاهية تلائم السهرات والأوقات المسائية، ويمكن مع البلوزة ذات التصميم المميز ارتداء جمبسوت أنيق أو فستان طويل قد يهمك أيضًا: نجمات خطفن الأنظار بإطلالاتهن الرائعة في مهرجان "كان" السينمائي أناقتك الصيفية من وحي يوميات نجمات مهرجان "كان" السينمائي

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