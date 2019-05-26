نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحرم المكي أثناء أداؤها العمرة، متجاهلةً جميع الانتقادات والأحداث بعد استقالتها من قناة "القاهرة والناس" ووقف برنامجها "شيخ الحارة 3".
وظهرت بسمة مرتدية ملابس الإحرام، وأرفقت تعليقا على الفيديو قائلةً: "شوفوا الحرم زحمة إزاي، من أجمل المرات اللي أديت فيها العمرة، وربنا سهلها بطريقة مش معقولة، مع أنه العشرة الأواخر، ودعيت لكل الناس".
وطالبت متابعيها بالدعاء لها: "عمرة مفيش بعد كدة الواحد في بيت ربنا بيحس براحة نفسية حلوة أوي، يارب كلكوا تحسوا نفس الإحساس".
وكانت نقابة الإعلاميين، أوقفت بسمة وهبة بسبب مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وتقنين أوضاعها، كما قدمت "بسمة" استقالتها لقناة "القاهرة والناس" على خلفية أزمة بث حلقة "ياسمين الخطيب" التي قالت إنَّها تحدثت عن شخصيات عامة خلال الحلقة.
وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس"، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.
ومن المقرر أن تحقق لجنتي الرصد والشكاوى في هذه المخالفات؛ على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبه تنشر فيديو من الحرم المكي: "عمرة مفيش بعد كده.. أحلى مرة في حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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