طابع السبعينيات يتسيّد مجموعة Dsquared2 لريزورت 2020.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في المواسم القليلة الماضية، وضح الثنائي دين ودان كاتن الخط الفاصل بين تشكيلات المدرج والمجموعات الانتقالية، لكنهما يسمحان لإبداعهما وحماسهما بتجاوز الحدود في عروض المدرج.

وبالنسبة لمجموعات ما قبل الخريف والريزورت Dsquared2، فقد حرصا على عدم تخطي حدود مرسومة بدقة، وهذا ما بدى واضحًا في تشكيلتهما لموسم ريزورت 2020، حيث سيطر طابع السبعينيات البوهيمي على المجموعة الجديدة، والتي شملت قطعًا أساسية للمرأة الحقيقية، فبرزت بنطلونات الدنيم الواسعة المنسقة مع سترات جلدية ساحرة بطابع عسكري، في حين تمت صناعة الفساتين القصيرة والماكسي من أقمشة خفيفة الوزن مطبعة بأزهار متناهية الصغر.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تزيين سترات الباركا بقماش الحرير المطبع بالأزهار، وظهرت الشعارات على القمصان والبلوزات وتوبات الكروشيه بزخارف هندسية متعددة الألوان.

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وبطبيعة الحال، لم تغب عن التشكيلة قطع ديسكوارد الأيقونية مثل الجينز بقصة الـdrop-crotch والسترات الحريرية الأنيقة.