ساعات قليلة ويقابل نادي الزمالك، نظيره نهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية، على أرضه، باستاد برج العرب، وأعلنت إدارة نادي الزمالك، عن احتمالية حضور 60 ألف مُشجع لمؤازة الفريق، الأمر الذي قد يُعرض البعض لحالات الإغماءات، أو الاختناق بسبب كثافة الحضور.

ومن جانبه يرصد "هن" الإسعافات الأولية للإغماء، حسبما ذكرها موقع "HEALTHLINE":

إذا شعرت بدوخة، فعليك الاستلقاء على الظهر لبضع دقائق حتى يغيب هذا الشعور.

إذا لم تستطع الاسترخاء، اجلس، وضع رأسك بين الركبتين.

في حال إغماء شخص آخر معك، عليك وضعه على ظهره على الفور، مع رفع قدميه قليلًا لتدفق الدم للمخ.

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حاول تخليصه من الملابس الضيقة، ومساعدته على التنفس.

قم بإجراء إنعاش قلبي رئوي للمصاب.

حاول فحصه جيدًا للتأكد من عدم إصابته بجروح أو نزيف.

إذا لم يعد إليه الوعي، اذهب به على الفور لأقرب طبيب.

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