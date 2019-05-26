مع هلال رمضان..رانيا يوسف بفستان طويل وتاتو

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "يوسف" بفستان أخضر طويل، دون أكمام، كشف عن التاتو الموجود بذراعها، مع حزام أسود عند الخصر، كما اعتمدت الفنانة على الشعر الويفي، والمكياج الصريح، ذات الألوان الفاتحة.

ولم ترفق الفنانة الصور بتعليقات واكتفت بوضع رمز "هلال رمضان".

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وكانت رانيا، نشرت مؤخرًا، مقطع فيديو خلال تناولها السحور، بصحبة مجموعة من الفنانات.

وأظهر المقطع "يوسف"، بصحبة إلهام شاهين، وهما يقدمان وصلة رقص، على أنغام راغب علامة، "اللي باعنا خسر دلعنا"، وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع الذي حقق 16.000 مشاهدة.

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