الامارات | 5 نصائح لاختيار العطر في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لاختيار العطر في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر العطر التوقيع الشخصي الذي يرغب الإنسان في الحفاظ عليه حتى خلال شهر رمضان المبارك، لكن هناك مجموعة من العطور التي تتناسب مع الشهر الفضيل، ومجموعة من المكونات التي يفضل تلافيها. ويوضح الخبير في العطور صالح الحمادي، أن «هناك مجموعة من العوامل تحكم عملية انتقاء العطور في رمضان، سواء الصباحية أو حتى المسائية، إلى جانب كيفية التعاطي مع المستحضرات التابعة للعطور»، ويقدم هنا أبرز خمس نصائح مهمة وضرورية في انتقاء العطور وتطبيقها.
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