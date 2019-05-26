الامارات | «أبوظبي للإعلام» تكرّم نجوم مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للإعلام» تكرّم نجوم مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت أبوظبي للإعلام نجوم المسلسلات والأعمال الدرامية والقائمين على البرامج التي أنتجتها الشركة للموسم الرمضاني، وذلك خلال حفل خاص أقيم في الخيمة الرمضانية بمبنى الإذاعة والتلفزيون، بحضور الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان. وقدّم مدير عام أبوظبي للإعلام الدكتور علي بن تميم، الدروع التذكارية للمكرمين.

وشهد الحفل تكريم القائمين على المسلسلات والبرامج من أبطال وممثلين ومخرجين ومؤلفين ومقدمين وفنيين، إلى جانب المديرين التنفيذيين للإدارات والإعلاميين المحليين والإقليميين. كما شهد الحفل تكريم شركة «بيراميديا» للاستشارات والإنتاج الإعلامي بوصفها المنتج المنفذ لبرنامج الزمن الجميل في موسمه الأول.

Advertisements

وتميّز الحفل بحضور مجموعة من نجوم الدراما العربية والخليجية والصحافة المحلية والإقليمية الذين جرى تكريمهم، من بينهم عابد فهد وسلوم حداد وصبا مبارك ومكسيم خليل ويوسف الخال ونسرين طافش.

وقال بن تميم، إن أبوظبي للإعلام «أعطت دعماً ودفعة قوية للحركة الفنية على المستويين المحلي والعربي، خلال الموسم الرمضاني عبر إنتاجاتها الدرامية والبرامجية، التي عملت من خلالها على تقديم فنٍ هادفٍ ومحتوى متميز يرسخ سمعتها بوصفها واحدة من أهم الشركات الإعلامية على مستوى المنطقة».

وأضاف: «أسهمت إنتاجات أبوظبي للإعلام للموسم الرمضاني في تعزيز مكانة الشركة على صعيد ريادة الصناعة الدرامية والإعلامية بشكل عام، إذ نجحت في الحصول على نسب مشاهدة عالية، ما يؤكد أن الموسم يُعتبر من بين الأنجح مقارنة بالمواسم الماضية».