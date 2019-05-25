ياسمين الخطيب عن رفض خالد يوسف الاعتراف بزواجهما: مواءمة عائلية

أرجعت الإعلامية ياسمين الخطيب، رفض الفنان خالد يوسف، الاعتراف بزواجهما، إلى ما سمته "مواءمة عائلية"، قائلة، قالت، "دي مواءمات عائلية، هو الأحسن ليه أن يُشاع أن ما حدث بيبنا مجرد علاقة أفضل من زواج، لأن الست هي اللي بتتضرر".

ورفضت ياسمين الخطيب، خلال حوارها في برنامج " شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم، ما تردد حول استغلال الإعلامي تامر أمين لها، في برنامجه "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار" من أجل زيادة مشاهداته، قائلة إن "هذا لا اساس له من الصحة ولا أحد يستطيع استغلال ياسمين الخطيب".

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وقالت "الخطيب"، "هو حد قال إني شغالة في النهار مرغمة، ده شغلي وبعمله بمزاجي، مش صحيح كل هذه الشائعات، ده اسمي طُرح في القناة من الإعلامي عمرو الليثي قبل طرح اسم تامر أمين".

من ناحية أخرى، ذكرت أن والدها علّمها لعبة الطاولة منذ الصغر، وقال لها، "عشان لما تتجوزي جوزك مش يسيبك ويقعد على القهوة"، ولكن كل من تزوجتهم لا يلعبون الطاولة.

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