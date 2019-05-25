صور وفيديو| عرض زواج على السجادة الحمراء يخطف الأضواء من نجوم "كان"

طالما كانت الأضواء تخص النجوم، وخاصة في المهرجانات الفنية الدولية، وتقام حاليا فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، في فرنسا، وقبل عرض الفيلم الفرنسي ""مكتوب ماي لوف إنترمتزو" (Mektoub My Love Intermezzo)، خطف ثنائي الأضواء من النجوم على السجادة الحمراء.

كان هذا الثنائي في طريقهم إلى مشاهدة الفيلم، المشارك في مسابقة المهرجان، لمخرجه التونسي "عبد اللطيف كشيش"، والفائز بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه "حياة أديل عام 2013، قبل أن يقرر الرجل الذي لم تكشف عن هويته بعد بحسب "ذا صن" التقدم لحبيبته وعرض عليها الزواج أمام الجميع.

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كعادة الأجانب، جثا الرجل على ركبتيه، بينما ظلت الفتاة مندهشة من الموقف الذي هالها على السجادة الحمراء، ولكن بدت في غاية السعادة بعد ذلك، ووافقت على الزواج منه وتبادلا القبلات أمام الجميع، ثم سارا متشابكي الأيدي.

سارع المصورون إلى التقاط صورا تذاكرية للثنائي وتوثيق تلك اللحظة الفريدة، وكنت جديرة بسرق الأضواء، وارتدت الفتاة خلال ذلك فتسان من الستان الأحمر، مفتوح حتى فوق الركبتين، بدون أكمام.

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