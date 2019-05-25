6 طرق مبتكرة لارتداء المزيج الكلاسيكي "التيشرت والجينز"!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غالبًا ما تلفت أنظارنا إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء والتي يغلب عليها طابع الأناقة والفخامة، لكن بطبيعة الحال هذه الإطلالات لا توفر لنا أي فائدة على عكس الإطلالات اليومية التي تقدم لنا الكثير من الإلهام، ويمكننا أن نجد مكوناتها في خزانة ملابسنا.
وعلى سبيل المثال قميص تيشرت كلاسيكي وبنطلون جينز، الاثنان عبارة عن مزيج متناسق بدون مجهود.
كل ما يتطلبه الأمر لإضافة بعض الجاذبية إلى قميص تيشرت وبنطلون جينز هو بعض الإكسسوارات الأنيقة، ولكن هناك أيضًا بعض العوامل الأخرى التي تؤثر في المظهر النهائي، كنمط الإضافات وألوانها.
إليك 6 طرق مبتكرة وفاخرة لارتداء المزيج الكلاسيكي"التيشرت و الجينز" مستوحاة من النجمات:
1. تيشرت غرافيكي + نمط مميز من بنطلون الجينز + صنادل مرصعة بالجواهر.
2. سترة من جلد الغزال + تيشرت بياقة ملونة + جينز قصير + كعب منخفض.
3. تيشرت بظل النيون + حقيبة الحزام + جينز أسود + زوج من بوت الكاحل.
4. سترة بلايزر + تيشرت بياقة V + جينز بقصة الساق الواسعة.
5. كارديغان + تيشيرت أبيض + بنطلون جينز بقصة مستقيمة + أحذية اللوفر.
6. سترة بلايزر + تيشيرت + جينز واسع + كعب ملون مشرق.
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